En El Primer Café de Cooperativa, el ex presidente del Banco Central José de Gregorio (DC) advirtió que algo transversal en las candidaturas presidenciales es que "se ha prometido mucho que no se va a poder cumplir". Al mirar específicamente a las opciones "que van punteando" -Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Republicano)-, "una dice 'ojalá no estuviéramos aquí y tenemos que cambiarlo todo' con bastante liviandad, y la otra dice como más de lo mismo". Según el economista, un triunfo de cualquiera "causará mucha insatisfacción de necesidades" debido a la "ligereza en las propuestas". Coincidió con De Gregorio el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, proyectando un "riesgo enorme de decepción de expectativas" de la ciudadanía con el futuro gobierno, al tiempo que expresó su esperanza por la renovación del Congreso.

