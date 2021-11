Los seis candidatos presentes en Chile cerraron sus campañas con eventos y despliegues en regiones

Desplegados en regiones o en la capital, con sendos actos y eventos junto a adherentes, o actividades más auteras: los seis candidatos presidenciales que están presentes en Chile aprovecharon el último día de campaña las elecciones del domingo 21 de noviembre, y cada uno en su estilo, tomó la oportunidad para marcar diferencias y plantear definiciones y propuestas.

SICHEL: INTERVENCIÓN EN PLAZA ITALIA Y DARDOS CONTRA KAST Y BORIC

El abanderado oficialista, Sebastián Sichel, manifestó su intención de distanciarse del "noventero" concepto del acto de cierre. Así, primero fue a Plaza Italia, donde junto a partidarios llenaron la "zona cero" del estallido social con remolinos amarillos, según dijo el ex ministro, como una forma de demostrar que "ni la polarización ni el odio ni las rabias son la forma de enfrentar el futuro".

Luego encabezó un acto más íntimo -sin acceso a la prensa- con adherentes y militantes de los partidos de Chile Vamos en el centro cultural Plaza Factoría -otrora sede del comando de Bachelet en 2013-, en el santiaguino barrio Italia. Allí habló y aprovechó de lanzar dardos contra José Antonio Kast, a quien tachó de "caudillo", y Gabriel Boric, a cuyo sector "el comunismo y el marxismo"- le endosó responsabilidad en torno a la violencia: "Pocos proyectos políticos tienen el gusto que tenemos nosotros de creer en algo colectivo", enfatizó Sichel.

Somos las personas comunes que hacemos cosas extraordinarias.

Juntos, sin odio y sin violencia, recuperaremos lo que nos une.



Somos la esperanza y el cambio. Somos futuro. El domingo, vota 4️⃣#SichelPresidente #VotaSichel #ConSichelSePuede 🇨🇱💛 pic.twitter.com/C52fRX1YmS — SichelPresidente (@sebastiansichel) November 18, 2021

El camino es la esperanza, no el miedo. Es el futuro, no el retroceso. Es la libertad, no la violencia. Vamos a ganar, con un proyecto colectivo mayoritario y que quiere unir a Chile, haciendo cambios sin violencia. Este domingo 21 demostremos que #SePuede. #ConSichelSePuede pic.twitter.com/CdupkIs6lh — SichelPresidente (@sebastiansichel) November 18, 2021

BORIC: EN VALPARAÍSO Y CONCIERTO TELEMÁTICO

Boric, candidato de Apruebo Dignidad, en tanto, tuvo un masivo acto presencial durante la tarde en la Plaza de Armas de Casablanca, Región de Valparaíso, y luego participó de un concierto telemático en el que se presentaron Inti Illimani, León Gieco, Javiera Parra y la Sonora de Tommy Rey, entre otros artistas.

"Queremos Chile, pero queremos un Chile distinto, justo, que no discrimine la pobreza (...) Mientras otras candidaturas prometen cerrar el Ministerio de la Mujer y el INDH, perseguir las ideas de izquierda y discriminar a las solteras, nosotros venimos a incluir, abrazar y construir un Estado que cuide y que no abandone", expresó el diputado de Convergencia Social.

Emocionante lo vivido hoy en Casablanca, cerrando este largo camino que hemos recorrido y en el cual cada día se suman más personas a este proyecto colectivo.⁰

Tenemos esperanza que este domingo seremos gobierno y desde ahí protegeremos los cambios. Vota 1, vota Gabriel Boric☝️ pic.twitter.com/lsN6zW8ON9 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 18, 2021

PROVOSTE: DESPLIEGUE EN BIOBÍO CON DISCURSO EN CONCEPCIÓN

Yasna Provoste, carta de Nuevo Pacto Social, quiso dar una última señal de "descentralización" y terminó este ciclo en la Región del Biobío: durante la mañana estuvo en Concepción, luego fue a Yumbel para una actividad con la comunidad educativa del Liceo Diego Portales, establecimiento que va a cerrar casi 15 años después de que ella lo inaugurara cuando era ministra de Educación, y luego regresó a la capital regional, donde lideró un acto en que estuvo acompañada por cerca de 800 adherentes y la Sonora Malecón.

En la Plaza de la Independencia en Concepción, con un discurso de unos veinte minutos, envió un mensaje a la ciudadanía sobre los riesgos de los extremistas: "Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son bienes indivisibles que deben ser conquistados en forma simultánea, no primero la igualdad y después la libertad, no primero la libertad de unos pocos y luego la igualdad y la dignidad de las mayorías. Por eso resulta un falso dilema aquel que los candidatos de los extremos le proponen al país: no se puede conseguir el orden a costa de las necesidades de justicia y dignidad, del mismo modo que no se puede lograr la justicia al precio del desorden y la inestabilidad en la vida cotidiana, como proponen otros", expuso la senadora DC.

Con mensaje enfocado en sus propuestas de campaña y criticas a la derecha, Yasna Provoste cerró su campaña presidencial en Concepción @Cooperativa pic.twitter.com/6Izpb5uj6j — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 19, 2021

KAST: CERRÓ CON "LA FIESTA DE LOS ATREVIDOS"

Kast, carta del Partido Republicano, cerró su campaña durante la tarde noche de hoy con un producido evento en el Parque Araucano, Las Condes, que llamó "La fiesta de los atrevidos", que también contó con artistas como Croni-K, La Noche y el personaje Charly Badulaque -interpretado por el actor y comediante Claudio Reyes-.

Durante la actividad se escuchó por momentos se escuchó el grito "el que no salta es comunista", sector contra el que apuntó el otrora diputado por 16 años en su discurso: "Hay recetas para recuperar la economía, pero no hay recetas para recuperar la libertad cuando la izquierda toma el poder. Sabemos que no hay vuelta atrás si ellos llegan al poder, porque sólo aumentará la desilusión, la frustración, la rabia y la violencia. Nunca más nos vamos a rendir frente a la intolerancia de la izquierda. Tenemos el ejemplo de nuestros hermanos venezolanos, de nuestros hermanos cubanos y hoy de nuestros hermanos nicaragüenses. Es una elección donde se enfrentan dos modelos de sociedad: uno de libertad y justicia, y otro, que lo dirige el Partido Comunista y lo liderada Gabriel Boric, un país que no queremos".

José Antonio Kast: “Decenas de chilenos han perdido la vida en la Araucanía a manos de terroristas. Vemos un país que va en declive donde muchos temen perder lo que tienen… Nunca más nos vamos a rendir ante la intolerancia de la izquierda”. @Cooperativa pic.twitter.com/OLxAyOsrqe — Kassandra (@kasswg) November 19, 2021

ARTÉS Y UNA MANIFESTACIÓN "ANTIFASCISTA"

Eduardo Artés, postulante de Unión Patriótica, optó por cerrar su campaña presidencial con una convocatoria en la Plaza de Armas de Santiago, la que consideró una "manifestación antifascista".

"Esta campaña presidencial de la izquierda está demostrando que los trabajadores del pueblo tenemos futuro (...) Nos ningunearon, nos dejaban en cero por ciento prácticamente. Hablen después. El lunes en la noche van a hablar donde está la izquierda, la izquierda verdadera, no es izquierda fofa que en definitiva solamente concilia con los enemigos verdaderos", dijo el también profesor desde el centro de la capital.

El candidato Eduardo Artés finaliza su campaña en Plaza de Armas en el centro de Santiago. #CooperativaContigo pic.twitter.com/CQbKLo9Kza — Felipe Cofré (@_felipecofre) November 18, 2021

ENRÍQUEZ-OMINAMI: LA VOZ LE TENDRÁ EL PUEBLO CON LÁPIZA Y PAPEL

Marco Enríquez-Ominami (PRO), candidato presidencial por cuarta vez, realizó una actividad de cierre en el centro de eventos Alto San Francisco, en el centro de Santiago, que tuvo "casi mil personas", según el propio abanderado, considerando entre asistentes presenciales y quienes participaron vía streaming.

"Chile está desbordado, pero tiene un camino, y es un momento grande porque es la primera vez en cientos de años que tendremos derechos, derechos para que cualquiera de los niños que están acá tengan la misma educación que sus diputados o senadores", sostuvo, reiterando sus palabras contra José Antonio: "El momento es grande, pero también es grave (...) porque está a punto de pasar a segunda vuelta un extremista de derecha (...) ese señor fomenta una violencia contra quienes ya han sido agredidas durante siglos, ustedes, las mujeres", acusó, ante lo cual hizo un llamado al diálogo y recalcó que "la voz la tendrá el pueblo con una lápiz y un papel".