"Militarización" y tierras marcaron debate presidencial sobre Araucanía, Boric criticado por restarse

Tres de los siete candidatos presidenciales -Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano)- debatieron este viernes sobre la situación de violencia en la Región de La Araucanía y en la Provincia de Arauco (Biobío), en un foro organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio y el diario La Tercera.

El modo de controlar los atentados incendiarios y los ataques contra faenas y trabajadores forestales fue uno de los temas que marcó la discusión: Sichel y Kast se declararon a favor del Estado de sitio y la instalación de las Fuerzas Armadas en las zonas en conflicto, mientras Provoste rechazó la "militarización" y abogó por un diálogo sin vetos.

"Hay un sector de izquierda que se esconde en la excusa de decir que acá hay causa mapuche... Acá hay terrorismo y hay no sólo que declarar el Estado de sitio, (sino también) incorporar a los militares en el control del territorio", afirmó Sichel.

"Rechazo la idea de una militarización. Tenemos que avanzar para el reconocimiento estatal a la restitución de tierras, para lo cual vamos a crear un catastro de tierras fiscales disponibles", replicó Provoste, que también llamó a reconocer "la reivindicación de los pueblos como naciones en sus derechos culturales, lingüísticos".

Consultada por la posibilidad de incluir en el diálogo a los violentistas, la senadora DC estuvo a favor: "(Lo contrario) es como haber pensado que en Colombia se podía hacer un diálogo sin la FARC".

PRODUCTIVIDAD VERSUS COSMOVISIÓN

La cuestión de las tierras adquiridas por el Estado para su restitución a los pueblos indígenas fue otro de los temas que separó aguas entre los candidatos.

"De todas las tierras que se han comprado, la mayoría está improductiva", afirmó José Antonio Kast, que además acusó que, a consecuencia del actual modelo, a los indígenas "se los obliga a vivir en comunidad, sometidos a líderes violentos, como son los de Temucuicui".

Sebastián Sichel se declaró a favor de "avanzar en la posibilidad de que el pueblo mapuche pueda tener terrenos individuales, porque la propiedad colectiva no genera valor".

Además, propuso "la creación de una Zona Franca"

Para Yasna Provoste, las posturas de sus adversarios implican "no entender las cosmovisiones", y criticó que "se trate de imponer una lógica marcada por el lucro, por el negocio, por el individualismo".

A BORIC "LE FALLÓ EL INTERNET"

Hasta esta mañana, públicamente, la presencia del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, estaba confirmada. Sin embargo, al iniciarse el debate, los organizadores explicaron que el diputado se excusó a última hora, la pasada medianoche, bajo el argumento de que se encontraba en Punta Arenas y tenía problemas con internet.

Durante la realización, sólo Sebastián Sichel debatió de manera presencial, Yasna Provoste y José Antonio Kast lo hicieron de modo telemático, por lo que abundaron las críticas a la explicación de Boric, que, aparentemente, no fue considerada veraz.

"Gabriel Boric excusó su asistencia. Lamentamos mucho que él no haya podido, quizás, subirse al árbol y mejorar su conectividad", ironizó Juan Sutil, líder de la CPC.

"Me da vergüenza que no esté Gabriel Boric. Cuando uno quiere discutir los temas de fondo, como éste, no hay que evadirlos, hay que enfrentarlos, y me parece raro que a las 12 (de la noche) descubriéramos que no hay internet en Punta Arenas", comentó Sichel.

"Repruebo que no esté aquí, ni aunque sea de manera virtual, el candidato Boric, que estuvo en algún momento en la comunidad de Temucuicui. Él es amigo del hermano de un prófugo de la Justicia, el señor Huenchullán", complementó Kast.

Yasna Provoste no hizo tema de la ausencia del ex dirigente estudiantil.