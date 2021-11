El ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) confirmó en El Primer Café sus cuestionamientos a José Antonio Kast, pero rechazó calificarlo como "fascista", al modo en que lo hacen muchos de sus detractores. Reafirmando su apoyo a Gabriel Boric -con quien dijo tener coincidencias respecto al destino de Chile-, el ex titular de Hacienda afirmó que él no caerá "en las descalificaciones de que (Kast) es un fascista, de que nos va a perseguir a todos... creo que son cosas delirantes". En su opinión, Kast "ha mostrado vocación democrática, pero tiene un concepto de cómo se saca el país adelante que yo creo completamente equivocado". Profundizando en su planteamiento, Eyzaguirre explicó que las propuestas del candidato del Partido Republicano "son suficientemente alarmantes como para evitar (sumarle) caricaturas". El líder del Partido Republicano "mira hacia el pasado, a una especie de modelo donde un pequeño grupo concentra la riqueza, ahorra, invierte y crece", y eso llevaría a la economía chilena, en el ámbito impositivo, "a niveles del África subsahariana", alertó: "Eso va en contra de la historia, por eso es mucho más extremo, pero por temas cualitativos y no por caricaturas de que es fascista, (que son) son puras leseras", complementó el también ex ministro de Educación, que indicó que, en contraste, "Boric está más en el sentido de los tiempos y más al centro que Kast".

