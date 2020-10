Rodolfo Carter: Si Joaquín Lavín es candidato presidencial yo no voy a competir

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró en Cooperativa que no será candidato presidencial si su par de Las Condes, Joaquín Lavín, participa en las elecciones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Carter planteó que "lo que he dicho siempre es que cualquier político, desde el concejal más humilde de la comuna más chiquitita de Chile quiere ser Presidente, todos los políticos queremos eso. El que diga que no está mintiendo".

"El gran drama hoy día es que esto parece más un concurso de belleza que de patriotismo. Tenemos que decir para qué queremos ser Presidente, si hoy día ser Presidente es un muy mal negocio, hay presidentes con baja popularidad, porque no han encarnado un sueño, yo creo que la última vez fue con el Presidente Aylwin, cuando soñamos con volver a la democracia", añadió.

El alcalde planteó que "en esta vuelta, si Joaquín (Lavín) es candidato presidencial, yo no le voy a competir, no le competiría jamás a Lavín, pero claramente falta mucho y lo que va a pasar el domingo es súper relevante".

"No sabemos qué va a pasar entre este mes de octubre y la elección municipal y de constituyentes, por lo tanto hay que estar atento y disponible. A mí no se me acaba el mundo si no es ahora, todavía tengo cuerda para rato", indicó.