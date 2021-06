En El Primer Café de Cooperativa, Sebastián Depolo (Revolución Democrática) criticó que Daniel Jadue haya afirmado que podría ganar la elección presidencial en primera vuelta. "En la confianza está el peligro, creo que se equivoca al anticipar" los resultados electorales, saltándose la primaria presidencial que enfrentará el próximo mes, dijo el ex timonel RD, que mencionó este aspecto como una "diferencia entre Daniel y Gabriel (Boric)", que es su candidato. "A mí no me gustan los liderazgos que tienen todo claro todo el tiempo, siento que eso no es lo que necesita el país (...) Yo lo que veo en Jadue es que ya tiene todo claro, no duda, y eso es un tipo de certeza bien del siglo XX", remarcó. En el mismo panel, el ex diputado DC Gonzalo Duarte apuntó que los dichos del alcalde de Recoleta son "un buen reflejo de su personalidad autoritaria y bastante mesiánica".

LEER ARTICULO COMPLETO