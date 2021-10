El ex canciller durante el mandato de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera (RN), se refirió a la confesión del candidato presidencial Sebastián Sichel, quien admitió haber hecho "retiros" de los fondos previsionales. En El Primer Café, Ribera excusó que "todos han ido cambiando de opinión" respecto a esta política pública, desde el aspirante Gabriel Boric hasta el Gobierno, por lo que "no tengo una opinión castigadora, porque el dinero no se lo llevó para la casa, sino que lo cambió de la cuenta obligatoria a la cuenta APV".

LEER ARTICULO COMPLETO