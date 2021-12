En El Primer Café de Cooperativa, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) expresó que "el elector chileno es suficientemente maduro para hacer una reflexión individual", más allá de lo que pueda decir el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien ofreció conversar con José Antonio Kast -lo que se llevó a cabo ayer- y Gabriel Boric, que estaría a punto de cerrar la puerta a esta posibilidad. "Hay candidatos que no están dispuestos a entrar a un diálogo con ese elector que toma decisiones individuales", dijo Ubilla, y agregó que "los candidatos a presidente tienen que hablarle a la ciudadanía, a nichos específicos o al público en general, yo no sé que problema hay", y que más allá de la deuda de pensión de alimentos, que ha sido cuestionado por contrincantes a Parisi, la ex autoridad aseguró que Boric no quiere juntarse con él por otra razón y que "la cosmética es la más fácil".

