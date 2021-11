En El Primer Café de Cooperativa, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) opinó que "es un gran error" que Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), tras las elecciones del domingo, calificara a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) como representante de "la extrema derecha". Señaló que es una equivocación que "a la derecha y centroderecha les conviene", y que si el diputado por Magallanes y sus adherentes "siguen descalificando a ese sector político, creo que ya le hicieron la campaña y el triunfo a Kast para la segunda vuelta (es seguro)". La ex autoridad de Gobierno dijo que en la izquierda estarían desconociendo a "un grupo significativo de la población que busca estabilidad", y "si siguen descalificando a esa gran mayoría, se están enterrando". Ubilla agregó que la izquierda que triunfó electoralmente este 2021 -hasta ayer- "no ha mostrado empatía con los temas que hoy día le interesan a la gran mayoría de la población chilena".

LEER ARTICULO COMPLETO