Si bien la UDI comprometió apoyo sin condiciones a José Antonio Kast en segunda vuelta, Felipe Salaberry, ex secretario general del partido, planteó en El Primer Café que hay algunas materias del programa del Frente Social Cristiano que requieren cambios. Por ejemplo: la UDI no comparte que se proponga eliminar el Ministerio de la Mujer, porque "no sólo es necesario, sino que hay mucho trabajo que hacer en torno a las temáticas de la mujer -su empoderamiento, su desarrollo-, y el que tenga un ministerio especialísimo nos parece que debe reforzarse, no modificarse". A su vez, y aunque afirma que "a todos nos gustaría reducir impuestos", Salaberry apuntó que es necesario "ser realistas con el país que estamos viviendo y mirar bien si esas rebajas se pueden hacer, con qué gradualidad; y que no signifiquen una falta de recursos para lo mucho que hay que hacer en el futuro".

