Un gobierno de Jara no sería de continuidad, según su comando

La candidatura de Jeannette Jara ha desatado un debate interno en el oficialismo sobre si su propuesta debe ser una continuidad del actual Gobierno o un camino de cambio.

La discusión se ha intensificado luego de las declaraciones de algunos personeros políticos, quienes han manifestado sus posturas a favor o en contra de la continuidad.

"Evidentemente, no podemos ser ni continuidad del Gobierno (...) Este ciclo es un ciclo muy distinto", afirmó Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), la tienda donde milita Jara, en entrevista con CNN Chile.

Desde el Frente Amplio (FA), el partido del Presidente Gabriel Boric, la diputada Lorena Fríes comentó que "cualquier candidatura debería seguir con las cosas positivas y, por supuesto, innovar y mejorar las cosas que o no se hicieron tan bien o que todavía no se han hecho".

"En ese sentido, a mí me parece que, más que hablar de continuidad o lejanía del Gobierno, estamos hablando de continuidad y cambio", agregó.

Por su parte, el diputado Eric Aedo (Democracia Cristiana), vocero de la campaña, se mostró más categórico, asegurando que "la candidatura presidencial de Jeannette Jara no es continuidad de este Gobierno".

El vicepresidente de la Cámara Baja destacó que "los ejes de Jeannette Jara son la seguridad y también propender a un desarrollo económico y, por tanto, esta es una candidatura de futuro, de propuesta de bien común para Chile, y no de continuidad".