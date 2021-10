Yasna Provoste: La gobernabilidad y la paz social se construyen, no se decretan

Los candidatos presidenciales Yasna Provoste, Nuevo Pacto Social; Sebastián Sichel, Chile Podemos Más y José Antonio Kast, Frente Social Cristiano, expusieron en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro).

Yasna Provoste insistió en que el Estado requiere una "modernización profunda" y que apelar a más carabineros en las calles es "populismo".

"En Chile se ha perdido la gobernabilidad, que duda cabe -planteó- Se equivocan los que creen que la gobernabilidad y el Estado de Derecho es un tema que se resuelve solo con más carabineros en las calles o sacando a los militares a tareas de represión. Esto tiene un solo nombre: populismo".

"La gobernabilidad y la paz social se construye, no se decreta. Se ha planteado la lentitud del Estado en su propia gestión; soy una convencida, y así lo hemos planteado en nuestro programa de Gobierno, que el Estado requiere una modernización profunda. No culpemos al Estado de la ineficiencia y de la ineptitud de los que nos prometieron 'el Gobierno de los mejores'", enfatizó la ex presidentas del Senado.

SICHEL CRITICA A BORIC

En la instancia, el abanderado de Chile Podemos Más cuestionó que algunos postulantes a La Moneda continúen legislando de manera "populista" y recibiendo las dietas del Estado, esto en referencia al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien no asistió al evento por tener una votación en el Congreso.

"Entiendo que están cumpliendo su labor parlamentaria. Lo raro es tener una elección presidencial en que otros candidatos siguen recibiendo dietas del Estado, remuneraciones del Estado, cumpliendo labores parlamentarias y siguen presentando proyectos de ley muchas veces populistas o ejerciendo acusaciones constitucionales para obtener votos", fustigó el candidato.

"No pasa lo que debería pasar en una sociedad democrática moderna -explicó- No me parece correcto y lo he dicho en todo el programa de Gobierno".

KAST EN CAMPAÑA CONTRA NUEVA CONSTITUCIÓN

El candidato republicano fustigó a la Convención Constitucional por aún no mostrar un "esbozo" de la nueva carta magna.

"Los quiero invitar a levantar la voz cada vez que se pueda para decir que un Gobierno que no hace vigente la ley, es un Gobierno extremadamente ineficiente. Cuando otros países van saliendo de la pandemia, nosotros estamos paralizados por la politiquería", cuestionó.

"Yo, efectivamente, trabajé para que ganara el rechazo... Pero acepto la derrota democrática y esperaba que la convención hiciera bien el trabajo y nos pudiera presentar, al menos, un esbozo de lo que podría ser una buena Constitución, cosa que no ha ocurrido", indicó Kast, agregando: "Si el proyecto es malo y yo salgo electo Presidente, claramente trabajaré para que en el plebiscito de salida gane el rechazo".