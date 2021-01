Sabas Chahuán: El alcalde Jadue no tiene responsabilidad en delito alguno

El abogado Sabas Chahuán, que representa al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró en Cooperativa que la autoridad comunal no ha incurrido en ninguna irregularidad, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la licitación otorgada a Itelecom.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex fiscal nacional aseguró que "no debería ser necesario probarlo, porque tiene la presunción de inocencia, pero no obstante a ello, atendida la figuración pública que tiene el alcalde Jadue, hemos diseñado la estrategia de colaborar (...) alzó el secreto de las cuatro cuentas corrientes, del correo electrónico".

"El alcalde Jadue no tiene responsabilidad en delito alguno y va a ser fielmente demostrado", añadió.

Chahuán recalcó que la licitación "fue revisada a petición de dos concejales opositores, por supuesto, al alcalde Jadue, en Recoleta, por la Contraloría y no se encontró ninguna irregularidad".

En conversación con Radio Duna, Jadue aseguró que Sepúlveda "ha hecho una declaración diciendo que ni siquiera se le habría pasado por la mente pasarme dinero, y lo que yo le puedo decir es que yo nunca he solicitado ni recibido un peso".

"Él tendrá que explicar para quien estaba haciendo eso, pero yo le puedo asegurar que no era para mí. Si usted mira todas las campañas del Partido Comunista, desde que empezó la democracia, no somos de aquellos que recibimos platas de empresas ni nada", añadió.

"Por lo tanto, tendrán que aclararlo los que están en la conversación, pero yo puedo dar certeza de que no estoy involucrado", dijo.

Por su parte, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, aseveró que "no nos sorprende que esta investigación haya llegado a Recoleta y esperamos que llegue a muchos otros municipios. Claramente el contrato de Recoleta era uno de los contratos que había que analizar con mayor detención y efectivamente las escuchas demuestran que es importante que la Fiscalía avance con medidas más intrusivas para que se dilucide si contrato de Itelecom en esa comuna está en regla o si hubo algún tipo de irregularidad".

Radicales insisten en cuestionamientos

Desde el Partido Radical, su timonel y carta presidencial, Carlos Maldonado, dijo que "jurídicamente no lo está, pero en mi opinión política y éticamente no puede postular a la presidencia del país alguien que está siendo investigado por un posible caso de corrupción. Esto no es algo personal, es un tema de ética y de criterio".

El presidente del PC, Guillermo Teillier, planteó que "hay una investigación en curso que tiene que seguir, nosotros estamos seguros que no va a resultar nada de eso respecto a Jadue. Él ha abierto todas las posibilidades para que lo investiguen y tenemos la seguridad absoluta de que va a salir limpio, va a ganar la alcaldía y después vamos a hablar respecto de la presidencial".