Frente Amplio y caso Allende: "No ha habido complacencia ni defensa férrea"

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, remarcó que en la arista política y administrativa de la fallida venta de la casa de Salvador Allende que costó la salida de la ministra Maya Fernández y el cese de la senadora Isabel Allende, nieta e hija del expresidente, respectivamente.

Esta semana declaró en la comisión de Constitución la jefa de la División Jurídico Administrativa de la Segpres, la abogada Francisca Moya, quien admitió que conocía que la compra no se podía realizar, pero que no informó al Presidente Gabriel Boric porque no era su rol.

Sus declaraciones causaron la inmediata respuesta de la oposición que pidió la renuncia de Moya (cercana al FA), sin embargo, el Gobierno respaldo a la profesional quien, hasta hoy, continúa en el cargo.

En El Primer Café de Cooperativa, Martínez expuso que "este es un caso que ya lleva varios meses y que ha tenido responsabilidades políticas y también responsabilidades administrativas".

"Como aparece una nueva noticia, vuelve todo a foja cero y no se hace un análisis también de que acá sí se tomaron responsabilidades políticas", enfatizó.

Martínez añadió que "evidentemente acá se ha hecho un análisis crítico desde el comienzo, el propio Presidente hizo un mea culpa y por lo tanto se han hecho sumarios, se han tomado responsabilidades, se han tomado medidas".

Sin embargo, agregó, "al parecer nunca bastan (las medidas), porque siempre se exigen nuevas acusaciones constitucionales, que es lo único que al parecer puede hacer el Partido Republicano, que pide renuncias permanentemente".

"Lo que pasa -dijo- es que hace dos semanas atrás tenía que ver con Leonardo Moreno (asesor del segundo piso), hace un mes atrás tenía que ver con la ministra y permanentemente se busca o la excusa del mando medio o de la responsabilidad política, y en este caso ambas se han tomado".

Constanza Martínez remarcó además que "con los antecedentes que hay sobre la mesa se han tomado medidas, se ha hecho una autocrítica y también yo creo que hay que buscar medidas para también modernizar el Estado".

"Acá no ha habido complacencia, no ha habido una defensa férrea, sino que al contrario se han tomado medidas que creo que han estado orientadas a clarificar el caso. Y ahí también comparto, falta todavía ciertos elementos para tomar una definición más sobre la mesa y que no sea esto por gotera cuando hay una definición que debiese ser definitiva", cerró.