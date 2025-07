Congreso Nacional rindió su cuenta pública con críticas al Ejecutivo

La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado rindieron esta mañana su cuenta pública, con discursos marcados por los avances en seguridad, críticas al Ejecutivo, defensa de la democracia y el interés de modernizar el Congreso Nacional.

El presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), realizó un discurso de alrededor de 37 minutos, en el que criticó al Ejecutivo por la entrega de información errónea en algunas comisiones, lo que acusó de una falta de colaboración del Gobierno en instancias especiales investigadoras.

"Lo cierto es que en ocasiones la autoridad administrativa no muestra la convicción necesaria para ejecutar plenamente la voluntad del Parlamento, simplemente no dicta los reglamentos indispensables para entrar en vigencia las leyes", apuntó Castro.

En esa línea, argumentó que "esta falta de diligencia a veces retrasa la implementación de normas que son fundamentales para responder las necesidades de la ciudadanía, generando frustración y desconfianza en nosotros, en el proceso legislativo".

"Es fundamental que el Ejecutivo entonces asuma con responsabilidad su rol en la aplicación efectiva de las leyes, asegurando que las reformas aprobadas por este Congreso no queden solo en el papel, sino que se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad", aseveró.

El parlamentario también recordó a la diputada frenteamplista Mercedes Bulnes, quien falleció durante su periodo como funcionara a fines del año pasado.

Ossandón: El Senado no puede seguir apareciendo en titulares donde seamos cuestionados

Por su parte, el presidente del Senador, Manuel José Ossandón (RN), hizo hincapié en la importancia del rol que tienen que asumir los parlamentarios y el Congreso en defensa de la democracia. En marco, de cuando la desconfianza ciudadanía en este poder del Estado es cada vez más baja, aseveró.

"Lo digo con toda claridad: el Senado no puede seguir apareciendo en los medios de comunicación por titulares donde seamos cuestionados por vivir una realidad distinta a la del resto del mundo público", dijo.

En ese sentido, anunció que "estamos impulsando, junto al senador Lagos (Weber) y a la comisión de régimen, un plan de modernización institucional que incluya una planta de extinción, que establezca una carrera funcionaria y que haga del Congreso una institución moderna, austera y legítima".

"No partimos de cero. Aquí hay equipos trabajando en una propuesta concreta que vamos a modernizar y vamos a convocar a una comisión bicameral para llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados, porque esto será solo con criterios técnicos", sostuvo.

Otra preocupación que resaltó el líder de la Cámara Alta fue el llamado caso sicario: "Un crimen brutal a plena luz del día, y lo más grave es que las instituciones se están culpando unas a otras, mientras los chilenos siguen esperando respuestas. Es insólito y cuesta creerlo, pero un sicario de alta peligrosidad, que mató a un empresario en Ñuñoa, fue dejado en libertad. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad", emplazó.

El senador Ossandón también felicitó al Presidente Gabriel Boric por el nacimiento de su hija Violeta, y homenajeó al fallecido empresario Roberto Fantuzzi.

Igualmente, ambos presidentes destacaron en sus palabras el avance que han realizado como Parlamento en materia de seguridad y leyes que han sacado adelante con acuerdo de todo el espectro político.

En la instancia se encontraban presentes todas las autoridades del país, entre ellas, el Presidente Boric, quien se refirió a las alusiones de los parlamentarios, y reconoció que son veredas políticas distintas, y sin embargo, toma de buena manera las críticas constructivas.

Presidenta (s) de la Suprema abordó reparos del Congreso

También asistió a la ceremonia la presidenta (s) de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, recientemente criticada por parlamentarios por no comparecer ante las sesiones especiales del caso sicario.

Al respecto, la magistrada argumentó que "hay algunas cuestiones que se tienen que resolver y dilucidar, y para eso está la investigación sumaria administrativa que dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago, que además derivó los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue si eventualmente se incurrió en la comisión de algún delito".

"Mientras aquello no se concluya, mientras no se diluciden los hechos precisos, ni se tomen las definiciones en las instancias respectivas, simplemente no hay nada más que decir", puntualizó Chevesich.

No obstante, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fustigó que "el caso del sicario ha dejado al descubierto una triste realidad en Chile: que hay instituciones y autoridades que están más preocupadas de que no los culpen a ellos, que de resolver el problema".

El diputado observó que "la primera reacción del Gobierno fue echarle la culpa al Poder Judicial a través del ministro de Justicia (Jaime Gajardo), que dijo que no tenía nada que ver con esto. El Poder Judicial le echa la culpa a Gendarmería, y Gendarmería le vuelve a echar la culpa al Poder Judicial", por lo que advirtió que "si no nos hacemos cargo del problema, viendo cómo mejoramos la institucionalidad, estas cosas se pueden repetir".