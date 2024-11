Pesar transversal en mundo político por muerte de diputada Bulnes

Parlamentarios de diversos sectores políticos expresaron sus condolencias por la muerte de la diputada Mercedes Bulnes (independiente-FA) -hecho trascendido durante la mañana de este viernes-, a raíz de un cáncer.

Bulnes (74) -que representaba a la Región del Maule- comunicó, a través de sus redes sociales el pasado mayo, que padecía dicha afección y que debía "enfrentar un tratamiento de quimioterapia: reto que asumo con valentía y determinación, acompañada de mi familia, en especial de mi marido Roberto Celedón".

Frente a su deceso, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) manifestó en su cuenta de X sus "más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos. Bulnes deja un gran legado por su compromiso con la justicia y los derechos humanos".

Mis más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la Diputada Mercedes Bulnes en este momento de dolor. Deja un gran legado por su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Siempre se destaco por trabajar con respeto y colaboración por nuestra región… — Diputado Jorge Guzmán Zepeda (@JorgeGuzmanZ) November 22, 2024

Su par del Partido Liberal -y precandidato presidencial del oficialismo- Vlado Mirosevic señaló: "Qué pena más grande. Lamento el fallecimiento de la diputada Mercedes Bulnes, una gran luchadora. Recuerdo cuando me contaba en los pasillos de la Cámara la valiente defensa de los Derechos Humanos que hizo durante la dictadura".

Qué pena más grande. Lamento el fallecimiento de la diputada Mercedes Bulnes, una gran luchadora. Recuerdo cuando me contaba en los pasillos de la Cámara la valiente defensa de los Derechos Humanos que hizo durante la dictadura.



Abrazos fuertes a su esposo @RobertoCeledonF pic.twitter.com/LZs9LlWoMF — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) November 22, 2024

El senador exDC Matías Walker sostuvo, por su parte, que "quedará para siempre en la historia del Congreso Nacional su compromiso (de Bulnes) con los derechos humanos, y su testimonio de servicio público digno y ejemplar. Mis profundas condolencias (...) especialmente a Roberto Celedón y a sus hijos".

Mis profundas condolencias a la familia de la diputada Mercedes Bulnes por su dolorosa partida; especialmente a Roberto Celedón y a sus hijos; también a quienes representó con entrega encomiable en la Región del Maule.



Quedará para siempre en la historia del Congreso Nacional… — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) November 22, 2024

Diputados oficialistas como Carmen Hertz (PC), Gonzalo Winter y Gael Yeomans (ambos del FA) también lamentaron el fallecimiento de la congresista.

Con profunda tristeza y dolor, lamento la partida de nuestra querida compañera, la diputada Mercedes Bulnes, quien hoy deja un vacío irremplazable en nuestra política y en la lucha por la justicia.



Mercedes Bulnes fue una mujer que dedicó su vida a la lucha por la justicia y… pic.twitter.com/5RPbEQGOW7 — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) November 22, 2024

Con mucha tristeza despido a mi compañera Mercedes Bulnes. Tuve la posibilidad de compartir con ella como compañera de bancada. Me siento honrada de haber escuchado sus reflexiones, de discutir de política con ella, y de mirarla luchar con un ímpetu que lo llevaré siempre en la… pic.twitter.com/aQBgtLlGCH — Gael Yeomans (@GaelDiputada) November 22, 2024

Enorme tristeza por el fallecimiento de la querida diputada Mercedes Bulnes, Presa política sobreviviente, luchadora y comprometida con firmes valores morales y convicciones hasta el final. Gloria eterna para ella — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) November 22, 2024

Autoridades de Gobierno también dedicaron unas palabras a Bulnes, como el Presidente Gabriel Boric (FA); la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD); la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC); e incluso la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).

Una pena enorme la partida de Mercedes Bulnes, diputada por El Maule, defensora incansable de los DD.HH. y comprometida toda su vida por lograr una sociedad más justa. Hablamos por última vez hace unas semanas en el Congreso, donde pude darle un último abrazo inolvidable.

1/2 pic.twitter.com/wp2VvKHJRw — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) November 22, 2024

Nuestra Mercedes Bulnes ha fallecido, pero deja en todos quienes la conocimos un hermoso recuerdo de vida y lucha. Siempre cariñosa y aguerrida defensora de los DD.HH. e inagotable en la construcción de un país mas próspero y justo. Hasta en los momentos más difíciles y tensos,… pic.twitter.com/TaAYKwzDz2 — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) November 22, 2024

Desde la profunda tristeza quiero despedir y homenajear a nuestra compañera y colega Diputada Mercedes Bulnes @DiputadaBulnes una mujer consecuente, valiente y luchadora por la que guardo una gran admiración.



Mis condolencias a su marido @RobertoCeledonF y su familia por… pic.twitter.com/a3NqvBJSjF — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 22, 2024

Reflotó la polémica decisión del Congreso de negarle su reemplazo en la Comisión de Ética

El fallecimiento de Mercedes Bulnes suscitó nuevamente las críticas hacia la actuación del Parlamento en el mes de agosto cuando, con votos de la oposición, rechazó su reemplazo en la Comisión de Ética de la Cámara Baja, con el fin de acudir a su tratamiento.

"Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad", denunció en aquella ocasión la parlamentaria en redes sociales.