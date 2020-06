Moreira molesto con el Gobierno: Quieren que nosotros pongamos la cara

El senador UDI Iván Moreira expresó su molestia con el Gobierno, luego de afirmar que el Ejecutivo le pidió al Chile Vamos rechazar el proyecto que obliga a las empresas proveedoras entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables, en caso de suspensión de clases por la pandemia, "por ser inconstitucional".

El proyecto fue aprobado en general por 30 votos a favor y nueve abstenciones, entre ellas la de Moreira.

En su exposición en la sesión en el Senado -vía telemática-, el senador admitió estar "molesto con mi Gobierno".

"Aquí tengo informes de los ministerios donde nos llaman a nosotros (Chile Vamos) a que votemos en contra porque es inconstitucional", acusó.

Moreira continuó: "No nos digan en reuniones en La Moneda que votemos en contra porque son inconstitucionales los proyectos y seamos tibios en lo que digamos aquí. Estoy cansado de eso. Quieren que nosotros pongamos la cara, porque para nosotros no es muy popular defender la constitucionalidad de los proyectos".

El legislador también denunció que el Gobierno también les ha pedido rechazar otros proyectos "por ser inconstitucionales", como el postnatal de emergencia.

"No solamente por este proyecto (que garantiza internet gratuita), sino que porque el que viene después. ¿Qué nos han dicho? Voten en contra porque es inconstitucional el tema de la disposición de alimentos, voten en contra por el tema del postnatal... bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Nosotros tenemos que poner la cara y el Gobierno no enfrenta estas cosas", aseveró.

Ante esta situación, Moreira enfatizó en que no está "disponible para seguir defendiendo lo que no defienden algunas autoridades del Gobierno y así se lo he representando al Gobierno en privado y ahora lo hago en público".

"Estoy cansando de esta actuación de mi Gobierno. No borremos con el codo lo que se escribe", remarcó, dando cuenta que tiene en su poder los informes donde el Ejecutivo les pide votar en contra de estas iniciativas.

