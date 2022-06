Senadora Núñez (RN) asegura que el Presidente Boric es víctima de "un tironeo de sus propias fuerzas"

En la víspera que una nueva extensión del estado de excepción en el sur del país sea votada en el Congreso, la senadora opositora Paulina Núñez (RN), si bien abogó por la necesidad de acuerdos, advirtió que el Presidente Gabriel Boric enfrenta un "tironeo desde sus propias fuerzas" que complica avanzar en este tipo de decisiones.

"¿Por qué no aplicas un estado de excepción constitucional de emergencia a secas, sin limitarlo? Porque hay un tironeo desde dentro de las propias fuerzas. Para qué vamos a entrar en detalles, pero el propio Partido Comunista diciendo que no era necesario, después reguló y se dieron cuenta que entre un estado intermedio y un proyecto de infraestructura crítica, que creemos que es el que debe terminar en ley, son necesarios para al menos una zona donde, qué duda cabe, no vive una situación de normalidad", criticó la parlamentaria en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Núñez validó la necesidad que el Jefe de Estado cuente con una herramienta constitucional para situaciones excepcionales, ya que, en su opinión, "tener algo limitado es bien complejo, de lo contrario ¿cómo enfrentas esa realidad? No solamente con diálogo".

"Es imposible solamente con diálogo, buena voluntad o medidas que nosotros valoramos, por ejemplo esta nueva planificación de compra de tierras o retomar la idea de tener un Ministerio de Pueblos Indígenas u Originarios", puntualizóla senadora, que también señaló que "hay una cuestión que es más de ideología y por eso queda frenada o de tironeo dentro de sus propias coaliciones".

En cuanto a la crisis de inseguridad en el país, Núñez abogó por un sentido de prioridad para resolver los problemas de delincuencia con acuerdos transversales, dejando las ideologías de lado y poniendo "siempre al país por delante".

"Si bien no es un problema que se ha producido bajo este Gobierno, que se viene arrastrando hace mucho tiempo, al que le toca responder es al que está gobernando", sostuvo la representante RN.

"ERA LA CASA DE TODOS Y ESTAMOS BIEN DESESPERANZADOS"

Por otra parte, la senadora realizó un emplazamiento al trabajo realizado por la Convención Constitucional, asegurando que "quienes tuvieron mayoría se farrearon la posibilidad de tener un diálogo distinto (...) obviamente que quién tiene mayoría avanza con más fuerza o trata de imponer más visiones o por dónde debería ir la cosa, pero no deja a todo el mundo abajo porque de lo contrario termina pasando lo que hemos visto".

"Lo que se suponía era la casa de todos, que todos nos viéramos relativamente representados, estamos bien desganados, bien desesperanzados incluso de lo que pueda llegar a pasar", cuestionó. s.

Pese a esto y admitir que hay temas que "no me gustan mucho" de la propuesta de nueva Constitución, pidió que "indiferente del resultado –que por lo demás ya nos va a dejar divididos, va a ser muy estrecho- tengamos la decisión tomada de mirar ese 80 por ciento de chilenas y chilenos que queremos una nueva constitución y avanzar hacia allá".