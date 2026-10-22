¿Será Pedro Araya el "voto 27" de la derecha en el Senado?

Una crisis política sacude las relaciones internas del Socialismo Democrático luego de que el comité parlamentario del sector determinara apartar al senador Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado.

La medida, encabezada por el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro, generó una indignación en las filas del Partido por la Democracia (PPD), derivando en reuniones entre directivas y extimoneles partidarios.

En conversación con La Tercera, el exsenador y exmilitante del PPD Felipe Harboe atribuyó la marginación a disputas de liderazgo dentro del bloque opositor, subrayando que delata "un celo expresado por la presidenta del Partido Socialista".

La tensión política se desató tras la salida del senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución. (FOTO: ATON)

Aunque en la interna del PPD existían aprensiones previas sobre el actuar de Araya como un legislador distante de la línea colectiva, la forma y el fondo de la decisión del PS abrió una brecha que amenaza las alianzas legislativas.

La Moneda y la oportunidad del voto 27

Desde el comité político del Ejecutivo ven una ventaja legislativa con esta situación, dado que valoran la cercanía y el trabajo conjunto que el senador Araya ha mantenido con el biministro Claudio Alvarado.

Bajo este prisma, en el Gobierno interpretan la remoción en clave estratégica: la propia oposición podría haberles abierto la puerta para asegurar el voto 27 en la Cámara Alta, cifra determinante para destrabar proyectos de ley y construir mayorías decisivas en sala.

Ante la pretensión de La Moneda de capitalizar la fisura opositora para captar apoyos individuales, el senador Juan Luis Castro (PS), afirmó que "las posiciones que tome cada senador en sala son las que libremente decida y, por lo tanto, si el gobierno busca y busca, como trata individualmente de conseguir votos, a veces le va bien y otras veces no".

Desde el Palacio de La Moneda ven la ruptura opositora como una oportunidad para alcanzar el crucial sufragio para destrabar proyectos de ley y construir mayorías decisivas en sala. (FOTO: ATON)

"En otra ocasión ha tenido problemas con los propios, por lo tanto, nosotros mantendremos una posición dialogante, de aperturismo, pero también vinculada a nuestros principios y a un diálogo que sea colectivo e institucional y no solamente este llamado pirquineo individual de votos, que no le ha traído grandes dividendos al gobierno, salvo en la megarreforma", puntualizó el legislador.

El reordenamiento opositor ya tuvo su primer efecto institucional en la Comisión de Constitución del Senado, donde asumió la presidencia el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien, requerido por radio Duna respecto a la continuidad de la reforma de seguridad coordinada previamente por Araya, descartó frenos legislativos.

Núñez descarta quiebre del acuerdo administrativo en el Senado

Para el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, la remoción de Araya y las desavenencias entre los comités terminan por dejar "muerto" el acuerdo administrativo que le otorgaba la presidencia de la corporación al PS durante el próximo año, abriendo un manto de dudas sobre cómo se estructurará la mesa de la corporación.

Frente a las advertencias de la bancada republicana y la incertidumbre generada en el Congreso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró que "el acuerdo sigue su curso".

"No sé si estos son los temas que les interesan a las personas, pero también interesa que los acuerdos se cumplan y esto es un acuerdo de gobernabilidad y se va a cumplir. En su momento, cuando se firmó el acuerdo, fue por partidos, fue 'sin nombre': ése es el (acuerdo) original", enfatizó la parlamentaria.

Asimismo, indicó que "luego de tener este acuerdo por partido, cada partido, cada comité, puso el nombre del senador que los iba a representar. Yo no me voy a inmiscuir en la decisión que tomó la bancada del Socialismo Democrático, (pero) no tengo ninguna duda que el acuerdo se va a seguir cumpliendo".