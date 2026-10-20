Socialismo Democrático sacó de la presidencia de la Comisión de Constitución a Pedro Araya

Un profundo remezón sacude al Socialismo Democrático luego de que la bancada de senadores que agrupa al Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y al Partido Liberal (PL) ingresara un oficio formal para remover al senador Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la estratégica Comisión de Constitución de la Cámara Alta, designando en su cupo a Vlado Mirosevic (PL).

La medida adoptada ayer derivó un tenso ambiente este martes en el Congreso, donde Araya y el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del mencionado comité opositor, compartieron asiento en la Comisión de Seguridad -instancia que ambos integran de manera permanente-, pero evitaron todo tipo de contacto visual.

El senador PPD reaccionó con dureza a su salida, acusando falta de transparencia y cuestionando las motivaciones detrás de la decisión: "El Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario. En política las formas importan, y si el senador Castro no me quiere dar la cara, sus razones tendrá. Tendrá que explicar por qué no es tan valiente decir: 'mire, te vamos a remover por esto'", manifestó.

"Llegó la hora de que el senador Castro explique qué negocio tiene, que no quiere que avance una reforma que lo que busca es fortalecer el Estado frente a algo tan delicado como el crimen organizado y la delincuencia", aseveró.

Por su parte, el senador Castro desestimó haber actuado a espaldas de Araya y aseguró que él comunicó la decisión a "mi par, que es el subjefe de la bancada PPD y a la vez vicepresidente del PPD, (el senador Ricardo Celis). Por falta de aviso, aquí nadie se podría quejar".

"Había elementos que ya se venían planteando de esta disconformidad de no sentir la representación correcta en un cargo de alta investidura como es la presidencia de la Comisión de Constitución, que hoy día es una comisión estratégica en la agenda de seguridad", explicó el legislador.

Riesgo en futuros acuerdos del Senado

Pedro Araya es el parlamentario con que la oposición y el Gobierno han logrado entenderse para el avance de proyectos en materia de seguridad, ya que formó parte de un acuerdo con los senadores Arturo Squella (Republicano) y Andrés Longton (RN) sobre una fórmula alternativa a la reforma constitucional ingresada por el Ejecutivo y que creaba un nuevo estado de excepción.

Desde La Moneda, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, indicó que la decisión del Socialismo Democrático podría afectar el acuerdo de administración de Senado, que el próximo año le correspondería presidir al PS.

"Si se altera ese acuerdo que se produjo en marzo, me imagino que el Senado irá a plantear si se revisa ese acuerdo o se acepta este cambio, pero es una materia que tiene que resolver el Senado y donde el Ejecutivo estará atento a cuáles sean las resoluciones", fustigó el secretario de Estado.

El jefe de gabinete planteó que puede "estar predominando una visión que es negarle todo al Gobierno. Siempre han existido señales para ir en contra de aquellos parlamentarios que tienen disposición a conversar o a tomar parte de una iniciativa promovida por el Gobierno".

En tanto, el senador Longton catalogó la remoción de Araya como "un estalinismo brutal. Me parece que genera una fractura importante, al menos en la izquierda, y eso puede alterar las mayorías en el Senado".

"Si se alteran las mayorías, eventualmente puede haber una mesa distinta. Claramente, el senador Araya me parece que estaría en libertad para poder decidir su propio destino al margen del Socialismo Democrático, porque no le respetaron el acuerdo", puntualizó el RN.

Araya seguirá en el Socialismo Democrático y el PPD

En lo inmediato, Araya ratificó que se mantiene en el comité y en el PPD, aunque reflexionando por lo ocurrido.

En tanto, el senador Vlado Mirosevic aseguró que su intención no es frenar la agenda de seguridad, sino que se escuche la voz de la oposición y que la tramitación de la reforme no se transforme en una propaganda política.