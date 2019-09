El ex diputado RN Rojo Edwards, hoy integrante del Partido Republicano -en trámite para constituirse como tal-, hizo una enfática defensa de José Antonio Kast ante la información sobre su rol como accionista de tres sociedades constituidas en 2003 en Panamá. Dijo que el ex candidato presidencial tuvo "durante un día y medio acciones al portador en Panamá hace 17 años" y que en este tema "no hay absolutamente nada que ocultar", pues todo es legal y está claro, "no hay ningún escándalo". "En el Partido Republicano estamos orgullosos del nivel de blancura que es capaz de mostrar".

