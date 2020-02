Ex ministro Longueira declaró como testigo en el caso Corpesca

El ex ministro Pablo Longueira reapareció este martes para declarar como testigo en el marco del caso Corpesca, en el marco de una diligencia solicitada por la defensa del ex senador Jaime Orpis.

Longueira llegó a las 08:15 horas al Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal tras ser citado por la defensa del ex parlamentario, que se encuentra formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco.

De acuerdo a las imputaciones del Ministerio Público, Orpis habría recibido más de 233 millones de pesos de Corpesca en cambio de favores por intereses en el Parlamento.

En su declaración, Longueira indicó que la controvertida Ley de Pesca es una de las que se tramitó con más transparencia, ya que era la más difícil de legislar y que nunca se aceptó una norma que no fuera técnicamente correcta.

"Es mucho mejor no estar aquí, interrumpí mis vacaciones y me llevaré un desagrado con la prensa, pero siento el deber de dar testimonio a un tipo excepcional, que lo ha pasado pésimo, que ha hecho cosas indebidas, pero yo sé que hay algo que no ha hecho y eso es el cohecho", dijo Longueira.

"No acepté ni una norma que no fuera técnicamente la correcta... Esto orgulloso como ministro de haber sacado una muy buena ley", dice el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, quien declara en calidad de testigo en el caso Corpesca @Cooperativa pic.twitter.com/8kONCsZMk1 — Camila López (@g_pelusa) February 25, 2020

El abogado de Orpis, Sergio Rodríguez, recalcó que "él es un testigo que también fue ofrecido por el Ministerio Público, pero luego no fue llamado a declarar en la oportunidad que le tocaba a la Fiscalía. En nuestro turno para rendir nuestra prueba, lo hemos citado, ha declarado desde las 09:00, es una diligencia que todavía se está desarrollando".

"Va a estar gran parte de la audiencia de hoy con la declaración del testigo y se ha desarrollado con total normalidad", dijo.

Al ser consultado sobre su rol en el caso SQM, Longueira dijo que espera el inicio del juicio oral para demostrar su inocencia.