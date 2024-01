Jefe de bancada DC: Hay que meterle mano a la Ley de Lobby

"Cada uno de los que hemos participado en esto tenemos que decir con mucha claridad qué es lo que hablamos", dijo el diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), tras la polémica que se levantó luego que varios parlamentarios de todos los colores político, él incluido, reconocieran haberse reunido con rostros del circuito empresarial en el domicilio del lobbista Pablo Zalaquett (UDI) sin dejar registro en la plataforma de Lobby.

Aedo admitió este viernes, en El Diario de Cooperativa, haber formado parte de un encuentro con "gente ligada más bien de las clínicas" en junio del año pasado.

"Fui con dos parlamentarios más: dos senadores, el senador (Sergio) Gahona (UDI) y la senadora Ximena Órdenes (PPD), y había un número importante de ejecutivos de clínicas. Si tú me pides (sus nombres), no los conozco. Eran de clínicas, en general de Santiago, y obviamente estaba Zalaquett, que hace la presentación", señaló el diputado.

"A mí me llamó, me contactó, Zalaquett de manera directa", contó Aedo, asegurando -al igual que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas- que no sabía que el exalcalde de Santiago era lobbista.

"Creo que hay que meterle mano (a la Ley de Lobby), porque, incluso, en el listado del lobby que tiene la propia Cámara de Diputados, en ese minuto no aparecía Zalaquett como un lobbista. No estaba en el registro. Obviamente ese tipo de cosas tiene que ser corregida. O sea, si es público que alguien es un lobbista, aunque no esté escrito, entonces debería inscribirse por la vía de la Cámara", explicó.

Consultado por el contenido de la conversación con las clínicas, Aedo afirmó que "me pidieron cuál era mi opinión política del momento político que se vivía y cuál era mi opinión respecto de la crisis de salud y si valía la pena o no hacer una reforma de salud".

"No pidieron nada, pero sí plantearon como inquietud que ellos veían que esta crisis de salud lo que podía arrastrar era a todo el sistema de salud (...) Una preocupación que a mí me parece del sentido común más absoluto", agregó.

Con todo, el diputado DC reflexionó que, a su juicio, las reuniones en la casa de Zalaquett partieron "de una buena intención que se tergiversa en el tiempo".

"Los errores hay que reconocerlos y creo que hay que hacerlo de manera directa. Yo creo que parte como un espacio de conversación, en que uno pueda expresar con mucha libertad lo que piensa, lo que cree, pero obviamente que cuando tú vas viendo todo el enorme cúmulo de nombres que fueron -muchos parlamentarios y ministros-, la impresión y lo que se transmite hacia afuera es que todos los temas del país los estás conversando en un lugar privado, de manera silenciosa, y eso obviamente que daña a la fe pública", enfatizó.