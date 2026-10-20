TECHO-Chile reliza colecta para sus Trabajos de Verano 2027

Entre los días jueves 22 y domingo 25 de octubre, la ONG TECHO-Chile estará desplegada en las calles de las principales ciudades del país, para recaudar donaciones ciudadanas en su colecta 2026.

La organización busca fondos que "nos permitirán construir viviendas de emergencia en los próximos Trabajos de Verano 2027", en busca de superar la realidad de los campamentos en Chile.

Además de la campaña en terreno, TECHO-Chile mantiene -en formato online- una plataforma para convertirse en socio permanente de la institución, a través de un aporte mensual a través de tarjetas de crédito.