Boric: Contra la violencia "no basta solo la condena moral"

El Presidente Gabriel Boric participó este viernes del IX Encuentro Anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El foro está marcado por el proyecto de Ley de Presupuesto, que ingresará hoy al Congreso y que con un aumento del gasto público del 4,2% para 2023 pone el acento en la inversión y la seguridad ciudadana y social.

"Agradecemos que uno de los ejes estratégicos del Presupuesto se haga cargo de la principal demanda ciudadana y tenga un fuerte énfasis en proporcionar seguridad y tranquilidad para todos. La seguridad pública es un derecho para vivir en paz y sin miedo", dijo en su discurso de apertura el líder de la CNC, Ricardo Mewes.

Ante los representantes del comercio, Boric dedicó buena parte del tramo inicial de su intervención a hablar de los temas de seguridad.

"Quiero que sepan que acá no hay dos discursos, no hay doble estándar. Acá hay un solo estándar: a quienes realicen actividades delictuales -disfrazados de lo que sea, me da lo mismo- los vamos a perseguir y vamos a apoyar a nuestras policías justamente en esa tarea", les garantizó el Jefe de Estado.

"Necesitamos la colaboración de todos y todas para que (no vuelvan a ocurrir) este tipo de actos, que se está repitiendo en diferentes estratos de nuestra sociedad y que es un problema más profundo que solo del Gobierno o solamente de un sector. Pasó hace poco en el partido de la Católica con la 'U'... Ese tipo de actitudes no lo podemos naturalizar", urgió el Mandatario, en referencia a la suspensión del "Clásico Universitario" del miércoles luego del lanzamiento de bombas de ruido contra el portero del equipo azul.

En esa línea, Boric remarcó ante la CNC que frente a la violencia "no basta solo la condena moral, porque muchas veces también hay una suerte de fiesta de quién condena primero y quién interpela al otro para que condene más. Tenemos que actuar y por eso hemos puesto el centro de nuestras prioridades en el Presupuesto en materia de seguridad".