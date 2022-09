Simón Boric declaró en Fiscalía: "Temí por mi vida"

El periodista Simón Boric, jefe de gabinete de Rectoría de la Universidad de Chiley hermano del Presidente, relató a la Fiscalía Centro Norte que fue atacado con un palo en la cabeza y que temió por su vida durante la golpiza que sufrió el pasado 1 de septiembre, en las afueras de la Casa Central de la mencionada casa de estudios.

Ese día se abrió una indagatoria para investigar el hecho, quedando las cuatro personas acusadas con arresto domiciliario nocturno; mientras, el hermano del Presidente Gabriel Boric se mantenía internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile producto de sus lesiones.

Según su descripción de los hechos, todo comenzó cuando en el lugar vio a un grupo de personas intentando abrir un local de comida rápida: "por eso me acerqué a estos sujetos y los encaré, les dije que su actitud no aportaba en nada, ya que estaban atacando a gente trabajadora", informó El Mercurio.

Ante el emplazamiento, "dos sujetos, que se encontraban saqueando el local comercial, se me acercaron y me dijeron 'qué te metí, conch...'. Luego uno me agredió con un palo en mi cabeza y el otro me golpeó con un puñetazo; sin embargo, un señor me tomó del brazo y me intentó defender".

Pese a la ayuda, "se me acercó una mujer y me escupió en la cara", dijo, agregando que "se me fueron acercando más personas, las que comenzaron a agredirme con patadas y combos".

El periodista explicó que alcanzó "a golpear a un sujeto, estaba muy cerca de mí" y lo agredía con una bolsa. "Solo intenté defenderme y escapar (...), pero no pude hacer mucho ya que la turba de personas no me permitía avanzar".

El hermano del Mandatario describió que los involucrados "me gritaban groserías, tales como: 'cuico cul... te vamos a sacar la chu..., péguenle más fuerte'. Esta situación me asustó mucho y temí por mi vida", sostuvo el rotativo, añadiendo que al caer al suelo los agresores continuaron golpéandolo.

A continuación le quitaron su teléfono y agarró su billetera para que no se la sutrayeran, momento en que una compañera de trabajo (identificada como F.P.) se lanzó sobre él para evitar que siguieran golpéandolo y otros compañeros dispersaron a los agresores.

TESTIGO AFIRMÓ QUE FUERON ALREDEDOR DE 15 AGRESORES

F.P. afirmó que pudo constatar el hecho desde la ventana de la Casa Central y que al "ver claramente que se trataba de Simón", bajó rápidamente para ayudarlo.

"Él estaba aún siendo golpeado, eran cerca de 15 sujetos, los cuales lo agredían con golpes de pies y puño, ante lo cual me acerqué rápidamente e intervine en las agresiones. Pude cubrir a Simón con mi cuerpo".

Pese a que la víctima enfatizaba en que no tenía su celular y ver que "estaba cubierto de un líquido amarillo, similar a la bebida Kem Piña; le dije que no, que no se preocupara de ello", relató y agregó que "pude parar a Simón, con la ayuda de los funcionarios de la universidad".