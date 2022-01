UDI advierte a Contraloría eventual incompatibilidad de Manuel Monsalve para la Subsecretaría del Interior

La bancada de la UDI ofició a la Contraloría General de la República por una eventual incompatibilidad del diputado socialista Manuel Monsalve con el cargo de subsecretario del Interior, que se espera le sea asignado oficialmente mañana martes por el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric.

"Tenemos una duda razonable en cuanto a la oportunidad en que asuma el cargo", planteó a T13 el jefe de la bancada gremialista, Juan Antonio Coloma, indicando que "esta es la primera autoridad en ser ratificada por la Contraloría a fin de que coordine el traspaso de mando entre ambos gobiernos. Sin embargo, el diputado Monsalve termina su mandato el próximo 11 de marzo, pero él debería asumir sus funciones días antes".

Dicho impedimento está consignado en el artículo 59 de la Constitución: "Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior".

"Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza", establece el apartado.

Coloma fustigó que "dado que han sobrepasado su plazo autoimpuesto para fijar los nombramientos con la excusa de 'estar revisando antecedentes', e incluso contrataron una empresa para el chequeo de datos, nos parece a lo menos poco prolijo esta incompatibilidad tan evidente".

CONTRALOR BERMÚDEZ: LO VAMOS A REVISAR

Justamente este lunes el Presidente Boric sostuvo una reunión protocolar con el contralor, Jorge Bermúdez, en la que se abordó la instalación del próximo Gobierno, y si bien se desconoce si el oficio fue tema, Bermúdez ratificó que "es una tradición que el subsecretario del Interior asuma unos días antes para poder facilitar la instalación: esa es la situación y entiendo que ese sería el cargo que va a asumir el diputado Monsalve".

En cuanto a la ofensiva de la UDI, indicó que "hasta ahora no tenemos ninguna presentación en la Contraloría, no hemos visto un oficio, pero obviamente cuando llegue lo vamos a revisar. Esta situación me parece que es nueva, y no puedo decir si es correcto o no si no lo he estudiado".

Por su parte, la futura vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró que "hemos estado trabajando básicamente con los mismos criterios que tuvimos para los ministerios, que es preparar a los mejores equipos en cada cartera ministerial, y tenemos que hacer un chequeo de cada uno de los nombres: son más que los de los ministerios, y por eso la demora".

"Mañana ya deberíamos estar mandando un comunicado con los nombres de los subsecretarios y subsecretarias", reafirmó la diputada comunista, descartando que la situación de Monsalve haya sido factor en su tardanza.