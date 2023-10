Las bajas que tendrá el viaje del Presidente Boric a China

Esta semana el Presidente Gabriel Boric iniciará su viaje a China, y antes de empezar la gira al gigante asiático la comitiva ya sufrió varias bajas de sus asesores más cercanos y de parlamentarios de distintos sectores políticos.

Una de las bajas más importantes es la del asesor Carlos Figueroa (RD), quien lo aconseja en materias internacionales y acompaña a Boric en todos los viajes. Actualmente, se encuentra de luna de miel, según consignó La Tercera.

La ausencia de Figueroa ha traído consigo inconvenientes en el itinerario en la comunicación con la delegación de parlamentarios y empresarios que viajará junto al Mandatario.

Asimismo, también se ausentará la directora de Comunicaciones, Tatiana Klima -siendo reemplazada por Camilo Carreño-; el jefe de gabinete, Carlos Durán, como también la pareja del Presidente, Irina Karamanos.

Otra de las bajas pero desde la delegación parlamentaria, está el senador socialista Juan Luis Castro, quien no viajará por recomendación médica, debido a que sufre una dolencia crónica en la rodilla lo que no es compatible con las 43 horas de viaje en clase económica (debido a problemas técnicos que tiene el Boeing 767 de la FACh) más dos largas escalas en Francia y China.

Así mismo lo determinó la diputada de la bancada del Partido Republicano Catalina del Real, quien decidió bajarse de la gira por factores de salud, como también por el disgusto con la planificación del viaje. De hecho, muchos de los detalles del itinerario fueron dados a conocer la última jornada por parte del canciller Alberto van Klaveren en el Congreso.

"Es un viaje que me parece mal organizado. Yo pedí la agenda y el itinerario del viaje, cuando me invitaron, 10 días atrás. Recién el viernes nos llegó el itinerario (horarios de vuelos), y la agenda nos llegó el martes, a la hora de almuerzo, cuando se supone que debíamos viajar al día siguiente. Estos viajes requieren una planificación y una agenda. No se trata de viajar por viajar. Uno tiene que ir con un fin. Iba a estar un día en Chengdú, sin saber el motivo específico de por qué era importante estar allá", reveló al medio la parlamentaria.

El viaje de los parlamentarios -grupo compuesto por ocho diputados y dos senadores- desde que salen del país hasta su retorno, se extenderá por 10 días, de los cuales cuatro son sólo horas de vuelo o espera en terminales aéreos.

Otra de las críticas es la ausencia de espacios para conversar con el Mandatario. "Le planteamos al ministro que tuviésemos la oportunidad, los parlamentarios, de conversar a solas con el Presidente. En esa petición estuvimos todos. Hacen bien en esos espacios para conversar", dijo el diputado Eric Aedo (DC), parte de la comitiva.

La comitiva parlamentaria estará compuesta por Aedo (DC), Rubén Oyarzo (PDG), Francisco Undurraga (Evópoli), Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas), Karol Cariola (PC), Ximena Ossandón (RN), Natalia Romero (UDI), Javiera Morales (CS), y los senadores Iván Moreira (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD).