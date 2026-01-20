Jorge Quiroz y Daniel Mas como biministro liderarán el equipo económico de Kast

Jorge Quiroz Castro, ministro de Hacienda

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía. Ha desarrollado una trayectoria como consultor económico independiente, con participación en informes técnicos.

Fue coordinador económico de la campaña presidencial de Kast desde mediados de 2025, construyendo el programa económico del candidato y liderando análisis macroeconómicos y propuestas de política fiscal.

Su carrera profesional también incluye roles consultivos a diversas empresas y gremios, donde ha aportado en temas de regulación, política fiscal, competencia y mercados.

Daniel Mas Valdés, biministro de Economía y Minería

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Católica de Chile. Empresario con trayectoria en el sector privado, especialmente en construcción, inmobiliaria, infraestructura y en el ámbito gremial.

Fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena (2021–2023) y tiene trayectoria gremial en dicho sector. Desde diciembre de 2024 se desempeña como vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En su rol gremial ha defendido políticas orientadas a crecimiento, inversión, competitividad y reducción de trabas regulatorias.

Tomás Rau, ministro del Trabajo

Ingeniero Comercial con mención en economía de la Universidad de Chile y doctor en economía de la University of California, Berkeley.

Economista académico con trayectoria en investigación, docencia y análisis de políticas laborales en la Universidad Católica. Su trabajo intelectual se especializa en economía laboral, econometría, evaluación de políticas públicas y desarrollo económico.

Ha participado en comisiones de expertos y debates técnicos sobre salarios, regulación del mercado laboral, empleo formal e informalidad, y subsidios laborales.

También tiene experiencia asesorado a organismos internacionales como el Banco Mundial, la OIT, BID y PNUD, así como a entidades públicas sobre temas de regulación de mercados, política laboral y evaluación de impacto de programas.