Kast arribó a Bolivia en la primera visita de Estado de un Presidente chileno en 71 años

El Presidente José Antonio Kast ya arribó a territorio boliviano para dar inicio a su visita oficial, instancia en la que sostendrá un encuentro con su homólogo, Rodrigo Paz, y encabezará la firma de un paquete de acuerdos estratégicos orientados a fortalecer la integración económica en materia de minería, interconexión eléctrica y comercio.

El desembarco del Mandatario en el Aeropuerto Internacional de El Alto —donde fue recibido con honores por el Regimiento de Infantería N.º 1 Colorados— constituye un hito histórico para la diplomacia regional: se trata de la primera visita de un Jefe de Estado chileno al país altiplánico en 71 años, desde el viaje realizado por Carlos Ibáñez del Campo en 1955.

Chile y Bolivia mantienen sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1978 tras el quiebre de las tratativas por una salida soberana al mar.

Si bien la agenda actual se encauza a través de vínculos consulares y no contempla el restablecimiento de embajadores como objetivo inmediato, en La Moneda estiman que este despliegue abre una valiosa ventana de acercamiento bilateral.

Cooperación en minería, energía y comercio

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, adelantó que se suscribirán diversos instrumentos, entre ellos uno de integración minera, otro de interconexión eléctrica y un tercero relacionado con el comercio.

La autoridad destacó la importancia de avanzar en una agenda de colaboración que permita generar beneficios para ambas economías.

"Si a Chile le va bien, a los vecinos les va bien; (por ende) si a Bolivia le va bien, a Chile también le va muy bien", afirmó Estévez.

En la previa de su aterrizaje, el propio Mandatario había valorado la proyección estratégica del despliegue en la región: "Vamos a hacer una visita histórica a Bolivia. Queremos generar buenas relaciones internacionales con nuestros tres vecinos, y proyectarnos al resto del continente".

Agenda de la jornada en La Paz

Tras los honores protocolares a su llegada a El Alto, la agenda de Kast contempla la firma formal de los convenios bilaterales en minería y energía, seguida de una reunión privada con Paz.

Al cierre de la cita, ambos jefes de Estado ofrecerán una declaración conjunta para abordar los alcances del encuentro y los compromisos asumidos.