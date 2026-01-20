Kast presentó a sus ministros con énfasis en un "Gobierno de emergencia"

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó esta noche a los 24 ministros que lo acompañarán en el primer tramo de su Gobierno que comenzará el próximo 11 de marzo pero que desde ya deberá coordinar con el actual Ejecutivo el traspaso de mando.

En su discurso, Kast remarcó reiteradamente que su equipo fue conformado para enfrentar "una emergencia nacional", por lo que no fue pensado en una "administración normal".

El gabinete está conformado por 13 hombres y 11 mujeres. De ellos, seis son abogados, cinco ingenieros comerciales/economistas, tres ingenieros civiles, dos profesoras, un médico, un publicista, una socióloga, un ingeniero agrónomo, un arquitecto, una atleta, un contador auditor y una periodista.

La edad promedio de sus ministros es de 54 años, siendo la más joven Judith Marín (30 años) que ocupará la cartera de Mujer, y el más longevo Jaime Campos (72 años) quien asumirá en Agricultura.

"Un gran equipo para tiempos difíciles"

"Es un gran, gran equipo para tiempos difíciles", expresó el futuro mandatario tras la presentación, y antes de dirigirse a "los que más están sufriendo en este momento", asegurando que "nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestro compromiso está con las familias del sur de Chile".

"Producto de los incendios que han golpeado a nuestra patria, algunos han perdido sus casas, otros han perdido su trabajo, y lo más doloroso es que algunos han perdido a sus seres queridos. Por eso, este no es un acto de celebración, que conlleve un triunfalismo ni tampoco autocomplacencia: hemos decidido hacer un acto sobrio para tener en nuestro pensamiento y nuestro corazón a todos esos chilenos que hoy sufren", aseveró.

Volviendo a sus equipos, Kast subrayó: "Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones, sino que de la convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile siempre delante".

"Hay personas que conocen al Estado desde dentro, en distintos gobiernos, y eso me enorgullece. Hay personas que no han trabajado nunca dentro del Estado, y que hoy tienen un tremendo desafío (...) Hay experiencia, y también mucha juventud. Hay diversidad de trayectorias, pero hay algo que todos compartimos: la vocación de servicio, el valor del mérito y el compromiso ético", puntualizó.

Dada la transversalidad de los futuros ministros, el Presidente electo remarcó que "no les he pedido lealtad personal, tampoco con un partido político, sino que lealtad con Chile, y eso debemos tenerlo todos muy grabado".

Más información en instantes