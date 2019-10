En diálogo con Cooperativa, el Presidente Sebastián Piñera criticó la labor de "algunos jueces" y "algunos fiscales" en la lucha contra la delincuencia. "Muchas veces algunos fiscales no hacen la investigación como debiera, no encuentran las pruebas con la suficiente prontitud y calidad, y muchas veces los jueces son demasiados permisivos. Algunos jueces son demasiados permisivos y dejan en libertad a personas que no debieran estar en libertad", afirmó.

