Gobierno negó persecución política contra el hijo de Héctor Llaitul

Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, acusó de persecución política contra él en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, asegurando que no hay pruebas que constaten su participación en los hechos por los que fue condenado.

Llaitul junto a tres integrantes de la CAM fueron declarados culpables este sábado cuatro de noviembre por dos homicidios frustrados y un atentado incendiario registrado en septiembre de 2021, en la localidad rural de Paraguay, Los Ángeles (Región del Biobío). Cuya sentencia definitiva se conocerá el jueves 17 de noviembre.

Minutos previos al veredicto condenatorio en su contra en el juicio de dichos ilícitos, la jueza Marisol Panes le dio la palabra, oportunidad en la que Llaitul revindicó la acción de la CAM y denunció una eventual persecución política en su contra y sus tres compañeros.

"No tengo participación en los delitos que se me imputan y el fiscal lo sabe... y lo vuelvo a jurar por mis hijos. Su señoría, si me quieren condenar y quieren llevar adelante una condena política por ser parte de un movimiento, de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ningún problema en asumir si es que me quieren condenar, pero yo y mis compañeros no somos responsables de los delitos que se nos imputan", manifestó en el audio conocido este miércoles.

Dado lo anterior, el Gobierno no tardó en reaccionar y el delegado presidencial en la Provincia de Arauco, Humberto Toro, desmintió esta tarde la alegada persecución política en contra de los condenados.

"Si uno mira y observa los delitos por los que está siendo procesado son todos delitos que no están vinculados a alguna causa mapuche, todos están vinculados a incendio, atentado y homicidio frustrado. O sea, está en las mismas condiciones que cualquier otro actor que se persigue desde el punto de vista del crimen organizado", explicó.

En ese sentido, ratificó que "no hay nada político, lo que ha operado aquí es la justicia, los tribunales, que son un actor absolutamente independiente del Ejecutivo. Por lo tanto, (los imputados) tienen derecho a defenderse, pero la Fiscalía entregó antecedentes y pruebas respectivas, y las conclusiones a las que llegó la justicia chilena son que (Llaitul) ha cometido los delitos por los que fue acusado".".