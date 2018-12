Demoras en trabajos obligó extensión del corte de agua en sector centro y sur de Antofagasta

A raíz de la extensión de las obras de mejoramiento, mantención e instalacion de valvulas que realiza Aguas Antofagasta en un extenso perímetro del sector centro y sur de la comuna, debió ampliarse el período de corte del suministro, el que afectó a más de 12 mil clientes a partir de las 15:00 horas de este miércoles.

La reposición del servicio comenzó de manera paulatina a eso de las 07:00 horas, sin embargo, hay un sector donde los trabajos continúan, perímetro que abarca desde Diaz Gana por el norte, hasta Temuco por el sur y desde Avenida Argentina por el Oriente hasta Galleguillos Lorca por el poniente, programándose el inicio de la reposición a partir de las 11:00 horas.

La empresa del grupo EPM dispuso de un camión aljibe y de un estanque para abastecer de agua al sector afectado con la continuidad del corte.

Este retraso en la reposición del suministro ha causado algunos trastornos en el nomal funcionamiento de establecimientos educacionales y otras dependencias, optando la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) suspender las clases en los Liceos Marta Narea (Ex liceo de niñas) y Mario Bahamonde (ex liceo de hombres) y en la escuela D-72 LDW, evaluando aplicar la medida en otras unidades educativas ubicadas en el perimetro afectado, de no ser repuesto éste en los horarios establecidos.

En paralelo, la autoridad sanitaria realizó este miércoles más de 30 fiscalizaciones, especialmente a locales de expendio de alimentos donde fueron cursadas multas e iniciados siete sumarios sanitarios.