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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Indagan hallazgo de restos humanos en playa El Trocadero de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital: Dayane Marquez
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Un grupo de estudiantes descubrió restos humanos atrapados entre los roqueríos en el sector de la playa El Trocadero, en el borde costero norte de Antofagasta. La emergencia movilizó a personal de la Armada, Bomberos y detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), concluyendo con el retiro del cuerpo a cargo del Servicio Médico Legal (SML).

Las diligencias técnicas y científicas apuntan a esclarecer la dinámica del hecho y establecer cómo llegó el cuerpo hasta el lugar de difícil acceso. Por su parte, los peritos forenses concentran sus esfuerzos en verificar las causas del deceso y avanzar en la identificación de la persona.

De manera paralela, la indagatoria policial contempla cotejar si este hallazgo corresponde a las extremidades inferiores que fueron encontradas en el mismo sector costero en jornadas recientes.

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