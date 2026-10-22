Indagan hallazgo de restos humanos en playa El Trocadero de Antofagasta

Un grupo de estudiantes descubrió restos humanos atrapados entre los roqueríos en el sector de la playa El Trocadero, en el borde costero norte de Antofagasta. La emergencia movilizó a personal de la Armada, Bomberos y detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), concluyendo con el retiro del cuerpo a cargo del Servicio Médico Legal (SML).

Las diligencias técnicas y científicas apuntan a esclarecer la dinámica del hecho y establecer cómo llegó el cuerpo hasta el lugar de difícil acceso. Por su parte, los peritos forenses concentran sus esfuerzos en verificar las causas del deceso y avanzar en la identificación de la persona.

De manera paralela, la indagatoria policial contempla cotejar si este hallazgo corresponde a las extremidades inferiores que fueron encontradas en el mismo sector costero en jornadas recientes.