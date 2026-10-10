Investigan hallazgo de presuntos restos humanos en playa Trocadero de Antofagasta

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el hallazgo de presuntos restos humanos -específicamente parte de una extremidad- descubierto durante la tarde de este sábado por visitantes en la playa Trocadero de Antofagasta.

El procedimiento se activó luego de que testigos divisaran la pieza biológica en el balneario y dieran aviso a Carabineros y personal de la Armada, que aseguraron el borde costero para impedir la alteración de la evidencia.

Tras confirmarse el suceso en la concurrida playa nortina, el fiscal de turno del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Servicio Médico Legal (SML) para determinar el origen de los restos y circunstancias del hecho.