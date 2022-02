Milenka Herrera, la mamá del camionero asesinado el jueves en Mejillones, aseguró que, pase lo que pase con la investigación del caso "a mi hijo, al papá de mi nieto, no me lo van a devolver". Señaló, no obstante, que espera que esta tragedia familiar sirva "para que el Gobierno haga algo en este momento". De no ser así, opinó, "esto no parará" y se corre el riesgo de que ocurra otro hecho similar. Bayron Castillo, de 25 años, fue hallado sin vida en la ruta que une Mejillones con Antofagasta tras, presuntamente, ser golpeado y lanzado de un paso nivel por un grupo de extranjeros, tras una discusión. Hasta el momento hay tres detenidos por este delito.

