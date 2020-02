Denuncian supuesta estafa por inversión en criptomonedas en Copiapó

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) recibieron una denuncia por supuesta estafa en una inversión en divisas y criptomonedas.

En septiembre del año pasado el denunciante realizó búsquedas en internet relacionadas con inversiones y encontró a la empresa Capital 88 en cuyo sitio web se inscribió por el monto de 250 dólares luego de recibir las instrucciones de una mujer al teléfono.

Desde ese momento y hasta diciembre del año pasado la víctima realizó más de 100 abonos en la misma página a través de sus tarjetas de crédito y débito de distintos bancos.

Según indicó el comisario de la PDI Ernesto Cayuno, subjefe de le Bridec, el denunciante no ha recibido ningún rédito ni ganancia hasta la fecha.

En noviembre del 2019, la víctima recibió un correo electrónico de la empresa Capital 88, señalándole que le harían devolución de sus ganancias por la suma de 375.260 dólares, dinero que aún no ha recibido.

"Lo que ellos prometen es doblar el capital invertido. Existen cerca de 70 denuncias a nivel nacional por este delito en contra de esta empresa desde el año 2018. Esta empresa no tiene dirección en Chile, no está establecida acá y no es fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero", señaló el detective.

“Lamentablemente las personas que invierten en este mercado de valores no tienen experiencia en este tipo de inversiones, por ello el llamado a quienes deseen emprender en este tipo de mercado es primero que se informe y hacerlo a través de entidades financieras formales en Chile", agregó el policía.