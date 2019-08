Gobernador de Copiapó se refirió a otra autoridad en tono vulgar

Luego de la polémica que enfrentó el gobernador de Copiapó, Manuel Corrales, donde se refiere a la anatomía de las mujeres y otro de corte soez denostando a un funcionario de su entidad, ahora se filtró un tercer video en el mismo tenor.

En el registro, Corrales relata una conversación informal con otra autoridad.

"Hoy día le decía a la Seremi '¿Viste la foto que te mandé?'. Le dije 'me estai mirando el paquete' y me dijo 'te estaba mirando los zapatos'. 'Los zapatos... Me estabai mirando el paquete' y me dijo 'sí, algo más estaba mirando'. 'Cuando querai no más', le dije".

Se trata de programas de televisión que se grabaron en las oficinas de la gobernación provincial donde se explican las acciones con la comunidad, no obstante en los tiempos muertos, van apareciendo comentarios por parte de la autoridad que han provocado preocupación entre algunos parlamentarios.

Al conocerse el primer registro, el gobernador pidió disculpas públicas pero inmediatamente se filtró un nuevo material audiovisual.

La directora (s) de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Plaza, se refirió al tema en una entrevista con el Diario de Atacama donde dijo que "cualquier autoridad con micrófono o sin micrófono debe resguardar la integridad de la mujer".

El registro: