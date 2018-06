Restaurant Chancho Minero cierra sus puertas por culpa de la delincuencia

Los amantes de la cocina chilena están de luto en Copiapó, Región de Atacama, luego que los dueños del reconocido restaurant criollo "Chancho Minero" anunciaran el cierre de sus puertas en agosto próximo.

“Estamos en una etapa de decisiones y con mucho dolor, ya que el 24 de agosto se termina el Chancho Minero”, señaló entre lágrimas a Cooperativa el dueño del local, Nelson Aguirre.

Las razones del cierre, según Aguirre, se deben a la baja sostenible de clientes, pero principalmente, a los robos ocurridos en el local durante los tres años de funcionamiento del "Chancho Minero".

“Como muchas cosas de la vida se llega a un final porque algo no funciona, y lo que más incide aquí es cómo me ha tratado el delincuente. No es por ser exagerado pero sufrimos 20 robos durante el período que estuvimos aquí”, sostuvo Aguirre.

El dueño del local asegura que se hicieron las denuncias correspondientes pero que nunca se pudo llegar a buen término, incluso en una oportunidad sorprendieron infraganti a una delincuente al interior del local.

Aguirre también agradeció a quienes formaron parte de la historia de este local ubicado en las intersecciones de Salas con Los Carrera, que entre parrilladas y terremotos, albergó elecciones de Reyes Guachacas, celebraciones de empresas, cumpleaños y eventos familiares.