Senador Prohens (RN) criticó durante a la Enami

El senador Rafael Prohens (RN), quizás inspirado en las palabras del obispo de Copiapó celestino Áos que realizó la pregunta en el Te Deum sobre ¿Cuál es el aporte que podemos hacer a mi región y al país? el parlamentario oficialista realizó una dura crítica a la Empresa Nacional de Minería (Enami), cuestionando su aporte en la región, la cantidad excesiva de ejecutivos y el aporte a los pequeños y mediana empresa minera.

"Para mí gusto quien no está a la altura de que la región necesita hoy en día es Enami. Voy a hacer una crítica, he tenido paciencia, he hablado con el ministro, he conversado con André Sougarret y no están a la altura de las necesidades de la región" sostuvo Prohens en conversación con Cooperativa.

"Ellos (Enami) están felices explotando escoria que la tiene acumulada desde hace muchos años y sin embargo, no han tenido la capacidad de poner el fomento para los productores de la Minería, de los pequeños mineros que ellos sí nos pueden reactivar la región, sí pueden dar fuente de empleo y ellos se han quedado en el letargo" sostuvo el senador.

Las criticas también apuntaron al excesivo personal que tiene la oficina central en Santiago, según el senador, la casa matriz tiene más de 200 funcionarios. " La realidad es que el 50 por ciento debería estar afuera, como dato, con Ventanas dentro de Enami había 96 funcionarios y hoy sin Ventanas, que eran casi mil trabajadores que se fueron a Codelco, la oficina de Santiago tiene 200 trabajadores. Cada vez que la región pierde un puesto, Enami se lo lleva para Santiago", enfatizó el parlamentario.

Para el también exintendente en el gobierno de Sebastian Piñera, el vicepresidente de Enami debe acelerar las gestiones y que precisamente la empresa es para generar fomento no tan solo en Atacama sino que también otras regiones.

"De seguir así, voy a plantear algo simple, que los mineros le puedan vender a los privados y que no abastezcan a Enami (…) estamos con un problema de intransigencia a mí se me acabó la paciencia porque creo que la Empresa Nacional de Minería es algo que si no lo asumen que es algo que esta al servicio de las regiones mineras de los pequeños productores obviamente no nos sirve".