Alcalde de La Serena quiere cerrar centros comerciales por Covid 19: "No me temblará la mano"

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob (Partido Radical), anunció la elaboración de un decreto de emergencia sanitaria y no descarta solicitar el cierre de los centros comerciales de la comuna, como medida preventiva al contagio del Covid-19, por la vía de evitar la aglomeración de personas.

Jacob indicó que en una primera instancia se solicitó el cierre de los patios de comida y tiendas anclas, ya que son los lugares que más reúnen gente en los centros comerciales. Sin embargo, sólo recibió de respuesta las medidas que ya están tomando dichas empresas.

"Volveré a insistir, pero ya di las instrucciones para la elaboración del decreto de emergencia sanitaria que me da facultades para, en algunos casos, cerrar o clausurar algunos locales. Aquí no podemos esperar a tener infectados para tomar medidas", dijo Jacob.

Evitemos riesgos y reduzcamos la movilidad por la ciudad. pic.twitter.com/3X1hWr2aQY — Municipio La Serena (@munilaserena) 17 de marzo de 2020

El alcalde de La Serena agregó que la idea es tomar todas las medidas preventivas que disminuyan al mínimo la probabilidad de contagio del coronavirus en la comuna.

"Estamos tomando medidas que no son muy populares, pero tenemos que hacerlo. No me temblará la mano a la hora de tomar medidas que van en el beneficio de la gente. No hemos dimensionado qué es lo que significa esto... Que no nos pase lo que sucedió en Europa, donde se lo tomaron a la broma y veamos hoy cómo están", dijo Roberto Jacob.

Finalmente, el alcalde de la ciudad de los campanarios indicó que se están analizando las implicancias jurídicas que tendrá el decreto de emergencia sanitaria y su legalidad.