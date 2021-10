Humo blanco: Funcionarios del Hospital de Los Vilos depusieron su paralización

Octubre comenzó con movilizaciones y paralización de los trabajadores del Hospital San Pedro de Los Vilos, quienes acusaron, a través de un comunicado firmado por la Fenats, "descomplejización de las prestaciones médicas del único recinto entre Santiago y Coquimbo".

Tras varias jornadas de tensión, finalmente salió humo blanco desde las dependencias del centro asistencial vileño y se lograron acuerdos surgidos de una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Ministerio de Salud, autoridades regionales y comunales y dirigentes gremiales.

Edgardo González, director del Servicio de Salud Coquimbo, señaló que "la voluntad de la Dirección Regional es avanzar en aumentar la resolutividad de este Hospital".

"Los otros temas de proyectos, de normalización y de complejidades toman un tiempo, pero en el corto plazo sí se pueden hacer muchas cosas", apuntó González, asegurando que el diálogo marcó "una gran jornada, participativa y muy sincera, donde se pusieron con fuerza los argumentos y la percepción que tienen la comunidad y los trabajadores".

A la vez, "también se les invitó a (entender) que esto no lo soluciona un sector, ésta es una solución donde participan todos y equipos cohesionados multisectorialmente".

Roberto Leguá dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Los Vilos, valoró la visita del director del Servicio de Salud Coquimbo.

No obstante, "no porque tuvimos la reunión con el director del Servicio de Salud vamos a bajar los brazos y decir que lo logramos todo. No. Este viernes a las 11:00 de la mañana se iniciarán las mesas de trabajo en el municipio para ver el tema de salud... Nosotros fuimos bien claros: si no participamos dentro de estas mesas o se llegan a constituir un día en que nosotros no estemos, nos bajamos de la instancia y tendremos que ir a discutirlo con los trabajadores", advirtió Leguá.