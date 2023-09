Alcalde de Victoria acusó abandono del Gobierno a escuelas quemadas

El alcalde de Victoria, Región de La Araucanía, Javier Jaramillo, denunció el abandono por parte del Gobierno para la reparación de cinco escuelas destruidas este año por ataques incendiarios en la comuna.

El jefe municipal señaló que está molesto particularmente con el Ministerio de Educación por no sentir apoyo a los estudiantes de su comuna. Igualmente, precisó que otro ataque a una escuela realizado en 2020 aún no tiene obtiene respuesta.

"Nuestra educación municipal hoy sufre un doble atentando: primero, la acción vandálica y terrorista de quema de nuestros establecimientos en la noche, y el Ministerio de Educación de día nos termina negando recursos para mejorar nuestros establecimientos educacionales", sentenció.

Asimismo, lamentó que "no es posible tanta condena, no es posible que nuestros establecimientos educacionales tengan este trato. Invito al ministerio, a la Dirección de Educación Pública, a que corrija este error porque no puede ser que el Gobierno termine atentando contra nuestros establecimientos educacionales".

Por su parte, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, dijo que la instrucción es clara y tiene que ver con la agilización del proceso y entregar soluciones rápidas, para que los estudiantes no pierdan clases, especialmente en sectores rurales.

Por ello, encabezó la entrega de salas modulares en la Escuela Bollilco en Victoria, destruida recientemente por un ataque incendiario.

"Nosotros necesitamos que el Estado, con su presencia y de la comunidad, también de los colegios subvencionados como en este caso, no pierda presencia en la ruralidad. Justamente al contrario, debemos tener más presencia y mejores oportunidades de educación y de otras prestaciones del Estado y, sobre todo, priorizando el sector rural, que injustamente es el que más le cuesta", afirmó.

Cabe recordar, que en los últimos meses distintas escuelas y recintos asistenciales han sido atacados en las comunas de Collipulli, Arcilla, Victoria y Lumaco, por lo que desde el Minsal y Mineduc han propuesta soluciones a mediano y corto plazo. Estos hechos de violencia han sido adjudicados por el movimiento Resistencia Mapuche Malleco.