Ampliaron detención para sospechosos de secuestro con homicidio en Temuco

En el marco del caso del secuestro que terminó con la muerte de un joven de 20 años en la ciudad de Temuco, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó este jueves que el Gobierno tiene especial preocupación por este tipo de delitos, por lo que el foco de la cartera y las fuerzas policiales está puesto en la identificación de prácticas criminales complejas.

"El Ministerio de Seguridad y las policías tienen siempre particular foco en tratar de identificar qué prácticas de determinadas organizaciones criminales -que puedan ser extranjeras- pudieran estar siendo desarrolladas por bandas nacionales. Esa es la preocupación que existe en materia de secuestros, pero en el caso de Temuco creo que todavía nos falta obtener un par de informaciones adicionales para poder confirmar o no esa apreciación en ese caso", señaló el secretario de Estado.

En cuanto a los detenidos, un adolescente de 17 años y un adulto, la justicia determinó que su detención sea ampliada hasta el próximo domingo, lo que permitirá recopilar más información antes de formalizar los cargos o determinar otras medidas cautelares.