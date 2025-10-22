PDI investiga posible secuestro con homicidio en Temuco: Hay dos detenidos

Personal de la PDI investiga el hallazgo de un cuerpo al interior de una vivienda en el sector Chivilcán de Temuco, que correspondería a un sujeto que fue secuestrado.

El fiscal César Schibar detalló que tras conocer la denuncia se "activó el protocolo para este tipo de delitos, tomando contacto inmediatamente con la Policía de Investigaciones, formándose el equipo para la averiguación de este tipo de delitos, dada la gravedad y la connotación de los mismos".

"Luego de intensas diligencias, que requirieron incluso de autorizaciones judiciales de diversas medidas intrusivas, que se desarrollaron a lo largo de todo este día, se pudo determinar el lugar exacto donde se encontraba la víctima secuestrada", detalló.

El subprefecto Daniel Araneda, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco, comentó que "se logra dar con el paradero, donde estaba esta persona lamentablemente fallecida, y se logra detener a estas dos personas imputadas por el delito de secuestro, eventualmente con participación en la muerte de esta persona".

Los detenidos "son chilenos, una persona de 17 años y otra persona mayor de edad (...) serían de esta zona", precisó Araneda.

El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, aseveró que "entendemos la preocupación que genera un hecho de estas características. Queremos ser muy responsables y respetuosos con la familia y con el proceso investigativo que está en curso".

"En este momento la información preliminar indica que las diligencias fueron realizadas conforme a los protocolos y que la policía continúa recabando los antecedentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, por lo tanto está en desarrollo", puntualizó la autoridad.