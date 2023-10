Lonco mapuche acusó "hostigamiento" de Gendarmería a Mijael Carvones

Los abogados que defienden al werkén Mijail Carvones, quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Temuco desde el 5 de octubre, pidieron su inmediato traslado al módulo de comuneros mapuche, asegurando que el detenido no es respetado en sus derechos como indígena.

El vocero y líder de la comunidad mapuche de Temucuicui fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles por el delito de robo con intimidación.

El lonco de la comunidad Radalco, Alberto Curamil, aseguró que existe "hostigamiento" por parte de Gendarmería hacia Carvones.

"Estamos viendo el hostigamiento, la persecución, que hoy día el werkén Mijael está viviendo por parte del empresariado, como también de los gobiernos hoy día de turno. Han dado la orden para que Mijael no pase al módulo comunero. Independientemente de la causa, debiera cumplir su prisión preventiva o su condena en un recinto apto para poder manejar de alguna manera o practicar nuestra cultura", sostuvo el líder mapuche.

En paralelo, el Gobierno valoró que el Ejército y Carabineros sigan haciendo operativos al interior de comunidades mapuche, como Temucuicui, en Ercilla, lugar hasta hace poco controlado por las propias organizaciones indígenas.

El delegado presidencial en La Araucanía, José Montalva, afirmó que "no hay territorio en la región donde no se hagan diligencias. En los últimos 15 días ha habido tres diligencias en un territorio donde se decía que no se podía entrar. Además de eso, genera también la seguridad respecto a la no impunidad".

"La principal demanda de la ciudadanía respecto a los hechos de violencia que ocurren en nuestra región es que no haya impunidad y justamente con esta detención se da muestra clara de que se hace un trabajo. Estamos transitando en un camino que tiene varias aristas. Una de esas es la prevención. Otra también es el trabajo colaborativo para las investigaciones, con resultados", indicó la autoridad.

En las últimas horas se confirmó que el Gobierno comprará seis nuevos carros blindados para el Ejército, así como drones y un avión no tripulado que se entregará a Carabineros de La Araucanía; implementación que se pondrá en funcionamiento en las bases militares recientemente inauguradas en las comunas de Traiguén y Curacautín.