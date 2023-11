Pescadores de Queule y Toltén denuncian invasión marítima desde Lebu

Los pescadores de las caletas de Queule y Toltén, en la Región de La Araucanía, denunciaron este lunes una invasión marítima por parte de embarcaciones pesqueras de Lebu.

Según el relato de los afectados, estas embarcaciones llegaron a las costas de la región a extraer recursos del mar afectando su trabajo en la zona, por lo hicieron un llamado a poner fin de inmediato a estas prácticas.

"Aquí se viene a sacar descaradamente un recurso. Aquí no hay sustentabilidad del recurso, no dejan que el recurso sea sustentable. Nosotros no nos vamos a meter a pescar a Lebu, pescamos en nuestra zona, pescamos en nuestra región. Nosotros cuidamos los recursos para nuestra gente, para nuestra familia", acusó José Miranda, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros de Queule.

Según el representante, los trabajadores de esas caletas están siendo "echados de nuestra propia zona de pesca", por lo que existe "harta indignación".

A raíz de esta situación, los pescadores artesanales de La Araucanía no descartan movilizaciones en las próximas semanas, mientras desde la Gobernación Marítima informaron que se produjo la captura de cinco navíos en las últimas horas en la zona de Toltén.