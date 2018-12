Familia tuvo que recurrir a Bomberos por corte de luz para asistir a bebé electrodependiente

Una familia del sector de Alerce, en la Región de Los Lagos, tuvo que recurrir a Bomberos para brindaran soporte técnico a su hijo de un año y medio que es electrodependiente, luego del corte de energía registrado la noche del miércoles desde las regiones de La Araucanía hasta Los Lagos.

El padre del menor, Óscar Ortega, explicó que no tienen equipo electrógeno y no sabían cuánto iba a durar el corte, por lo que "pedimos en el Cesfam y en Carabineros, pero no tenían y al final los Bomberos nos prestaron un equipo".

La condición del menor es complicada debido a que "es prematuro extremo. Nació a las 26 semanas de gestación y llegó con una serie de patologías asociadas a la formación pulmonar y para respirar lo hace vía traqueal, además su alimentación se hace por una sonda instalada en su abdomen", agregó su padre.

En tanto, desde la empresa Saesa informaron que en el transcurso de la jornada se iba a proveer de un equipo electrógeno para ayudar a la familia en caso de otra situación similar.