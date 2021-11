Chillán retrocedió a "Preparación" exhibiendo un alza de 46% en nuevos casos Covid

Los habitantes de Chillán y Chillán Viejo dieron un paso atrás en el plan Paso a Paso, situándose desde las 05:00 de la mañana de este miércoles en la fase tres, de "Preparación", luego del empeoramiento de los indicadores epidemiológicos del Covid-19.

De acuerdo a las cifras entregadas por la autoridad sanitaria, la intercomuna aumentó en 46 por ciento sus nuevos casos durante los últimos 15 días, y 25 brotes activos.

El seremi de Salud subrogante, Erick Jiménez, indicó que "los contagios se han producido en actividades sociales familiares y en ámbitos laborales, donde existe reiteración de incumplimiento de medidas de autocuidado, que inciden en la propagación del virus, además de la consulta tardía ante la aparición de síntomas".

Asimismo, apuntó al relajo individual como principal causa de este incremento de casos: "Es fácil observar personas sin mascarilla o mal utilizándola; el lavado de manos ya no es tan constante y tampoco se están evitando las aglomeraciones... Existe una responsabilidad individual que hay que mantener para que nuestras comunas no retrocedan en el Plan Paso a Paso y no disminuyan los aforos".

LLAMADO A LA REFLEXIÓN

En tanto, la directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble (SSÑ), Elizabeth Abarca, indicó que "esta situación la veníamos advirtiendo desde hace algunos días, pues hemos constatado el paulatino aumento de casos activos, que llegó a los 279, anotando una de las cifras más altas en los últimos tres meses".

"Esto sin duda debe llevarnos a la reflexión y replantearnos la forma de cómo nos estamos cuidado", señaló Abarca.

"QUEDA CADA ÑUBLENSINO PONGA SU PARTE"

El delegado presidencial Cristóbal Jardúa agregó que "el virus sigue moviéndose con nosotros, y si no somos conscientes de aquello, vamos a seguir retrocediendo, por lo cual necesitamos revertir esta situación y volver a avanzar a la fase de Apertura, porque solo así podremos continuar en esta labor que ha sido derrotar al virus".

"Las personas tienen que vacunarse y es muy importante hacerse constantemente exámenes PCR, más aún cuando vivimos en una condición que nos entrega mayores libertades. Nosotros continuaremos fiscalizando que todas las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria se cumplan, pero adicional a esto necesitamos que cada ñublensino ponga de su parte", subrayó.